Американский спутник-разведчик совершил пролет над Донбассом

10.02.2017 22:37

Спутник радиолокационной разведки США типа "Топаз" 10 февраля дважды совершил пролет над главной базой Балтийского флота России в городе Балтийске. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих космические объекты на орбите Земли, сообщает российский "Интерфакс".

Согласно сообщению, спутник Национального управления военно-космической разведки США в ходе очередного витка прошел и над Донбассом, в том числе над территорией Луганской и Донецкой областей.

В сообщении также отмечается, что согласно статистике, в последние месяцы резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.