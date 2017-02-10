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Архив - Донецкая область

Американский спутник-разведчик совершил пролет над Донбассом

10.02.2017 22:37
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Американский спутник-разведчик совершил пролет над Донбассом
Спутник радиолокационной разведки США типа "Топаз" 10 февраля дважды совершил пролет над главной базой Балтийского флота России в городе Балтийске. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих космические объекты на орбите Земли,  сообщает российский "Интерфакс".
Согласно сообщению, спутник Национального управления военно-космической разведки США в ходе очередного витка прошел и над Донбассом, в том числе над территорией Луганской и Донецкой областей.
В сообщении также отмечается, что согласно статистике, в последние месяцы резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

Фото: https://defence.ru

Теги: Россия, Донбасс, разведка, спутник, военная база
 
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