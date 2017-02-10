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Архив - Донецкая область

Кремль не знает как без "потери лица" избавиться от "ЛДНР" - журналист

10.02.2017 07:42
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Кремль не знает как без "потери лица" избавиться от "ЛДНР" - журналист

Известный российский журналист Александр Невзоров считает, что сейчас президент РФ Владимиир Путин не знает, что делать с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Такое мнение Невзоров высказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, сейчас в России уже никто не скрывает, что не знает, что делать с Донбассом. Невзоров говорит, что РФ ввязалась в ситуацию "по чьей-то глупости", а теперь не может выбраться из нее без существенных имиджевых потерь.

Российский журналист озвучил свой вариант решения такой ситуации: "Самый лучший способ — это все-таки вход российских войск в Украину, объединение с силами АТО, и вместе с силами АТО зачистка от криминального элемента донбасских регионов".

При этом ранее неоднократно было доказано, что войска РФ и так присутствуют на Донбассе, выступая на стороне боевиков. Так что сценарий совместной операции с привлечением войск РФ, предлагаемый Невзоровым, является фактически невозможным.

 


Фото: okolo.me/

Теги: Россия, Донбасс, Александр Cеров, ДНР, ЛНР, боевики
 
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