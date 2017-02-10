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Российские "ихтамнеты" приехали "защищать" украинских жителей на Луганщине (ВИДЕО, 18+)
10.02.2017 13:14
Это видео снято не сегодня и даже не вчера, но его актуальность сложно оспорить. На этих кадрах – российские оккупанты в поселке Переможное, рыскают по улицам перед штурмом Луганского аэропорта летом 2014 года.
На камеру боевики рассказывают, откуда они приехали в Украину «защищать русскоязычных».
Ухта, Надым, Калиниград, Тыва – вот откуда эти «типичные уроженцы Переможного».
Фото: ipress.ua/
Теги: Россия, Донбасс, видео, Луганская область, наемники, оккупанты
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