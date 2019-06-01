Сильные кадры боя за Украину: наши Герои не оставляют боевикам ни одного шанса, армию РФ громят по Луганском. ВИДЕО

01.06.2019 07:29

Впечатляющее видео боя, которые украинские военные вели с российскими наемниками в районе села Новозвановка на Луганщине разместил на своем Youtube-канале блогер Вася Барабан.

"Сейчас вы видите, как наши воины по километру отвоевывают у врага оккупированные украинские земли", - прокомментировал блогер размещенные им кадры, сообщает "Диалог.UA".

Один из героев сюжета, военнослужащий украинской армии, рассказал, что он защищает. Солдат защищает свою землю, воюет за то, чтоб его дом не отобрали оккупанты с имперскими амбициями. Вот – простой ответ на задаваемые российскими пропагандистами так называемые "риторические" вопросы: "Что защищают украинские военные?" "За что они воюют?"

Да, ответы предельно просты. Защищают не капиталы олигархов, а свою землю, на которой живут их семьи. Воюют не за интересы "владельцев заводов, газет, пароходов", а за будущее своих семей, за будущее своих детей в свободной, независимой и европейски ориентированной Украине. Ценности этих людей очевидны. Это – мир, благополучие, спокойствие, порядок. И именно ради всего этого украинские военные сейчас рискуют здоровьем и жизнями. Именно ради этого идут в бой.