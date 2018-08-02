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Сжигает сетчатку глаза: боевики на Донбассе применяют новое оружие против снайперов ВСУ
Боевики применяют новую технологию на Донбассе по выявлению снайперов ВСУ. В этом им помогает российская антиснайперская система с индикатором "Луч 1-М".
О новой лазерной системе боевиков сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" в соцсети, передает ONLINE.UA.
Сообщается, что новое российское оружие, которое боевики применяют против украинских снайперов на Донбассе, уже уничтожила прицел Bushnell Elite Tactical 6-24x50, который использовали снайперы одной из механизированных бригад ВСУ в Луганской области.
Волонтеры отметили, что российская антиснайперская система не только повреждает линзу прицела, но и сжигает сетчатку глаза снайпера в радиусе до 2 км.
"В момент, когда российский прибор бил по Bushnell, наш снайпер не смотрел в прицел. Это спасло его. Когда аналогичная ситуация случилась в прошлый раз, военный смог восстановить зрение лишь на 30%. Естественно, после такого ранения о службе на должности снайпера не может быть и речи", — подчеркнули волонтеры.
Теги: Россия, Донбасс, Луганская область, снайпер, боевики, ВСУ, соцсети, лазерное оружие
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