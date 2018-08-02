Сжигает сетчатку глаза: боевики на Донбассе применяют новое оружие против снайперов ВСУ

02.08.2018 14:50

Боевики применяют новую технологию на Донбассе по выявлению снайперов ВСУ. В этом им помогает российская антиснайперская система с индикатором "Луч 1-М".

О новой лазерной системе боевиков сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" в соцсети, передает ONLINE.UA.

Сообщается, что новое российское оружие, которое боевики применяют против украинских снайперов на Донбассе, уже уничтожила прицел Bushnell Elite Tactical 6-24x50, который использовали снайперы одной из механизированных бригад ВСУ в Луганской области.

Волонтеры отметили, что российская антиснайперская система не только повреждает линзу прицела, но и сжигает сетчатку глаза снайпера в радиусе до 2 км.

"В момент, когда российский прибор бил по Bushnell, наш снайпер не смотрел в прицел. Это спасло его. Когда аналогичная ситуация случилась в прошлый раз, военный смог восстановить зрение лишь на 30%. Естественно, после такого ранения о службе на должности снайпера не может быть и речи", — подчеркнули волонтеры.