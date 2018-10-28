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Архив - Донецкая область

Жители Донецка встревожены большим количеством «боевиков ДНР» с чемоданами

28.10.2018 08:47
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Жители Донецка встревожены большим количеством «боевиков ДНР» с чемоданами

Жители временно оккупированного Донецка встревожены большим количеством российских наемников, которых маскируют под боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что в городе наблюдается большое количество российских наемников, которых пытаются маскировать под «местных» боевиков «ДНР». Дончане называют их клонами. Клоны отличаются от обычных боевиков «ДНР» чемоданами и незнанием города. Кроме того, наблюдается большое количество военного транспорта – Уралов и КАМАЗов.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецьк. Дуже багато орків/клонів з валізами, та УралоКамазів..».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, военная техника, наемники, соцсети
 
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