Жители Донецка встревожены большим количеством «боевиков ДНР» с чемоданами

28.10.2018 08:47

Жители временно оккупированного Донецка встревожены большим количеством российских наемников, которых маскируют под боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что в городе наблюдается большое количество российских наемников, которых пытаются маскировать под «местных» боевиков «ДНР». Дончане называют их клонами. Клоны отличаются от обычных боевиков «ДНР» чемоданами и незнанием города. Кроме того, наблюдается большое количество военного транспорта – Уралов и КАМАЗов.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецьк. Дуже багато орків/клонів з валізами, та УралоКамазів..».