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Архив - Донецкая область

По Донецку разъезжают боевики «ДНР» на джипах с пулеметами

17.02.2019 14:19
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По Донецку разъезжают боевики «ДНР» на джипах с пулеметами

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты разъезжают по городу на джипах с пулеметами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На улицах временно оккупированного Донецка появились боевики «ДНР» и российские оккупанты на «джихадмобилях» — джипах с пулеметами.

Присутствие такой «боевой техники» беспокоит жителей города, т.к. напоминает 2014 год:

«По Донецку знов, как в 14, рассекают джипы-тачанки… с пулямётом… а рядом пуляметчик… гордый и важный едет… без кузова… и мозгов… в феврале… Пані пневмонія, сподіваюсь, прийде вчасно… якщо куля не дожене..»,
«Это на западе называют джихадмобиль или шахидваген. Шо каг бе намекаэ у кого там ИГИЛ. Есть даже кадыровцы и кричат «алах…кбар»»



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, пулемет , автомобиль, ДНР, боевики, военная техника, оккупанты
 
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