По Донецку разъезжают боевики «ДНР» на джипах с пулеметами

17.02.2019 14:19

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты разъезжают по городу на джипах с пулеметами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На улицах временно оккупированного Донецка появились боевики «ДНР» и российские оккупанты на «джихадмобилях» — джипах с пулеметами.

Присутствие такой «боевой техники» беспокоит жителей города, т.к. напоминает 2014 год:

«По Донецку знов, как в 14, рассекают джипы-тачанки… с пулямётом… а рядом пуляметчик… гордый и важный едет… без кузова… и мозгов… в феврале… Пані пневмонія, сподіваюсь, прийде вчасно… якщо куля не дожене..»,

«Это на западе называют джихадмобиль или шахидваген. Шо каг бе намекаэ у кого там ИГИЛ. Есть даже кадыровцы и кричат «алах…кбар»»