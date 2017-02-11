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Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
Журналист Роман Бочкала в соцсети поделился своим впечатлением от прифронтовой Авдеевки, обстреляной боевиками и получающей помощь со всей Украины.
"Жалко этих людей. Несчастные они по своей сути. Да, многие ватные. Но а какими им быть, если все три года войны смотрят сепар и росТВ?! Им же плавят мозги. Слышен или шум выстрелов или голос Киселева. Да и почва благодатная для вражеской пропаганды в виду благоприятного исторического бэкграунда региона. Виноваты ли в этом простые люди? Прежде чем клеить штампы, поживите здесь. Страшно... А страна откликнулась. Помощь идёт в Авдеевку со всей Украины. И пусть это будет нашим ответом на пропаганду. Отвечая добром на зло, мы можем многое здесь изменить. Только давайте не отторгать их. Если Донбасс это Украина", - написал Бочкала.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, люди, журналист, пропаганда
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