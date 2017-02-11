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Архив - Донецкая область

РФ готовит к переброске на Донбасс партию российских военных, воевавших в Сирии

11.02.2017 17:47
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РФ готовит к переброске на Донбасс партию российских военных, воевавших в Сирии

Командование российской армии проводит активизацию набора новых террористов для последующей отправки на Донбасс, причем приоритет отдается российским солдатам, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии. Об этом сообщает главное управление разведки ВСУ на собственной странице в социальной сети. 

По сообщению разведки вербовочные центры на территории РФ собирают подкрепление для луганской и донецкой военных группировок российской армии.

Кроме того ГУР сообщает о тревожном сигнале для Захарченко: силами российской ФСБ осуществляется анонимный телефонный обзвон местного населения в Донецкой области с целью выяснения у гражданского населения личного отношения к фигуре лидера террористов Александра Захарченко и его методов управления "республикой".



Фото: news.liga.net

Теги: Россия, Донбасс, война, военные, Сирия
 
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