РФ готовит к переброске на Донбасс партию российских военных, воевавших в Сирии

11.02.2017 17:47

Командование российской армии проводит активизацию набора новых террористов для последующей отправки на Донбасс, причем приоритет отдается российским солдатам, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии. Об этом сообщает главное управление разведки ВСУ на собственной странице в социальной сети.

По сообщению разведки вербовочные центры на территории РФ собирают подкрепление для луганской и донецкой военных группировок российской армии.

Кроме того ГУР сообщает о тревожном сигнале для Захарченко: силами российской ФСБ осуществляется анонимный телефонный обзвон местного населения в Донецкой области с целью выяснения у гражданского населения личного отношения к фигуре лидера террористов Александра Захарченко и его методов управления "республикой".





