Силовиков "ДНР" держат на казарменном положении - "ждут укров"

11.02.2017 12:04

Власти» «ДНР» не отпускают своих «силовиков» по домам и перевели их на казарменное положение в ожидании «наступления ВСУ». Об этом пишут дончане в социальных сетях, передает "ДонПРесс".

По их словам, домой не отпускают не только боевиков, но и представителей местной «полиции» и «ГАИ».

«ГАИшники уже две недели на казарменном положении (правда, без казарм, домой не отпускают вообще, спят на стульях, питаются пирожками), и еще две недели будет так», — написал местный житель.

«И прокуратура дежурит че та», — добавил другой автор.

«Налоговики тоже», — сообщают дончане.

«Менты тоже по казармам, неделю уже безвылазно», — отмечают авторы.

«Все полицаи дыры переведены на казарменный режим. Домой не отпускают», — написал еще один комментатор.

«Ну так укры ж опять наступают», — пишут пользователи.

По их словам, такая ситуация наблюдается как в Донецке, так и в Енакиево. «Создают видимость работы-при серьезных б/д сбегут первыми кто в россию кто в крым», — отметил один из местных жителей.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).