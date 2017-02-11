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Силовиков "ДНР" держат на казарменном положении - "ждут укров"
Власти» «ДНР» не отпускают своих «силовиков» по домам и перевели их на казарменное положение в ожидании «наступления ВСУ». Об этом пишут дончане в социальных сетях, передает "ДонПРесс".
По их словам, домой не отпускают не только боевиков, но и представителей местной «полиции» и «ГАИ».
«ГАИшники уже две недели на казарменном положении (правда, без казарм, домой не отпускают вообще, спят на стульях, питаются пирожками), и еще две недели будет так», — написал местный житель.
«И прокуратура дежурит че та», — добавил другой автор.
«Налоговики тоже», — сообщают дончане.
«Менты тоже по казармам, неделю уже безвылазно», — отмечают авторы.
«Все полицаи дыры переведены на казарменный режим. Домой не отпускают», — написал еще один комментатор.
«Ну так укры ж опять наступают», — пишут пользователи.
По их словам, такая ситуация наблюдается как в Донецке, так и в Енакиево. «Создают видимость работы-при серьезных б/д сбегут первыми кто в россию кто в крым», — отметил один из местных жителей.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: https://stopterror.in.ua
Теги: Донбасс, ГАИ, казак, ДНР
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