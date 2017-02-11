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"Власти ДНР" намерены вводить временные администрации на предприятия зарегистрированные в Украине
Зарегистрированные в Украине предприятия и других "нерезидентов" обяжут заключить "договоры" с "налоговыми агентами" так называемой "ДНР" до 31 марта. Если этого не произойдет, на предприятия будет введена временная администрация.
Об этом сообщил так называемый председатель "парламента" Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ.
Соответствующие "поправки к закону" "О налогообложении" в "первом чтении" одобрил "народный совет республики".
Со ссылкой на Пушилина, ресурс сообщает, что "на фоне экономической блокады Донбасса со стороны Украины в ДНР и ЛНР продолжают работать предприятия, зарегистрированные на украинской территории и не делающие предусмотренных законом выплат в бюджеты "республик".
Аналогичные "поправки" прошли "первое чтение" в "народном совете ЛНР".
Теги: Донбасс, орган, регистрация, администратор, резиденция, ДНР
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