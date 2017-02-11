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"Власти ДНР" требуют от предпринимателей-нерезидентов платить налоги "республике", иначе будут "отжимать" бизнес
Незаконная организация "ДНР" планирует заставить юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, которые зарегистрированы на территории Украины, но ведут хозяйственную деятельность на неподконтрольной территории заключить договоры с "налоговыми агентами". Соответствующие поправки к закону "О налогообложении" в первом чтении одобрил так называемый "народный совет республики", передает сепаратистский сайт ДАН.
По словам так называемого "председателя народного совета" Дениса Пушилина, юрлица и физические лица – предприниматели из числа нерезидентов "обязаны заключить договоры с налоговыми агентами в срок до 31 марта 2017 года, а в случае несоблюдения закона изменения предусматривают введение с 31 марта 2017 года временных администраций на указанных предприятиях".
Напомним, "ЛНР" требует, чтобы все предприятия и частные предприниматели, которые зарегистрированы на территории, подконтрольной украинскому правительству, однако работают на территории, захваченной боевиками, в обязательном порядке платили "налоги".
Фото: novorossia.today/
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, предприятие, резиденция, ДНР, налоги
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