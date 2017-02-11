Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" требуют от предпринимателей-нерезидентов платить налоги "республике", иначе будут "отжимать" бизнес

11.02.2017 07:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Власти ДНР" требуют от предпринимателей-нерезидентов платить налоги "республике", иначе будут "отжимать" бизнес

Незаконная организация "ДНР" планирует заставить юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, которые зарегистрированы на территории Украины, но ведут хозяйственную деятельность на неподконтрольной территории заключить договоры с "налоговыми агентами". Соответствующие поправки к закону "О налогообложении" в первом чтении одобрил так называемый "народный совет республики",  передает сепаратистский  сайт ДАН.

По словам так называемого "председателя народного совета" Дениса Пушилина, юрлица и физические лица – предприниматели из числа нерезидентов "обязаны заключить договоры с налоговыми агентами в срок до 31 марта 2017 года, а в случае несоблюдения закона изменения предусматривают введение с 31 марта 2017 года временных администраций на указанных предприятиях".

Напомним, "ЛНР" требует, чтобы все предприятия и частные предприниматели, которые зарегистрированы на территории, подконтрольной украинскому правительству, однако работают на территории, захваченной боевиками, в обязательном порядке платили "налоги".



Фото: novorossia.today/

Теги: Украина, Донбасс, регистрация, предприятие, резиденция, ДНР, налоги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх