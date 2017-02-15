В Мариуполе полицейские ликвидировали лабораторию по производству амфетамина

15.02.2017 09:30

Колбы, реактивы, вентиляторы и респираторы - в обычной высотке двое товарищей наладили производство «фена». Год фигуранты подвергали опасности жителей соседних квартир, ведь пары, которые создавались при изготовлении наркотика, содержали ртуть. В настоящее время их деятельность задокументирована, принадлежности изъяты, сотрудники управления противодействия наркопреступности главка устанавливают личности других участников преступной цепочки. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Перед тем, как начать собственный бизнес, 22-летний житель прифронтового города с помощью Интернета досконально изучил принцип создания опасного наркотика и заказал необходимые приспособления. Сначала он самостоятельно попытался изготовить амфетамин и попрактиковался по экономии сырья для большего «выхода» готового вещества, а затем привлек к «делу» товарища. Вместе они изготавливали почти ежедневно в среднем 10 граммов так называемого «фена», который затем сбывали по 500 гривен за 1 грамм.

Для защиты собственного здоровья злоумышленники пользовались перчатками и респираторами, а вот жизнь соседей их не слишком волновала - жители вынуждены были дышать парами опасных веществ, таких как ртуть, которые использовались в изготовлении амфетамина.

«Химики» тщательно конспирировали свою деятельность: у каждого из участников было по несколько мобильных телефонов и более десятка сим-карт различных операторов, а сам процесс изготовления проходил с плотно закрытыми окнами и при выключенном свете.

Около полугода понадобилось сотрудникам управления противодействия наркопреступности полиции Донецкой области, чтобы задокументировать преступную деятельность и привлечь виновных к ответственности. Уголовное производство было открыто по факту сбыта опасного наркотического вещества (ст.307 Уголовного кодекса Украины). В

мероприятий изъято 2 свертка по 5 граммов каждый амфетамина, реактивы, приборы, лабораторную посуду, весы со следами вывешивания и фасовки, а также черновые записи с алгоритмом и рецептом изготовления наркотика.

После получения результатов экспертиз будет решен вопрос об открытии еще одного уголовного производства по ст.313 «Содержание нарколаборатории» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник 0629.com.ua