В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов

04.03.2018 21:00

В Мариуполе у владелицы точки продажи кодеиносодержащих препаратов изъяли солидный запас. Наркосодержащие лекарства фигурантка прятала в гараже по месту жительства.



По данным полиции, злоумышленница является частью механизма функционирования сети аптек, занимавшихся нелегальным сбытом лекарственных средств, содержащих в своем составе кодеин и псевдоефидрин.



В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.307 "Незаконный сбыт наркотических средств" Уголовного кодекса Украины, был проведен санкционированный обыск. В гараже сотрудники управления наркопреступности совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области насчитали 14 ящиков с наркосодержащими препаратами общим количеством 1368 бутылок. Теперь они не попадут на прилавки аптек и в руки наркозависимых. Изъятое направлено на экспертизу.



В отношении подозреваемой Приморским районным судом избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.