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Учасники блокади Донбасу заявили про початок нового етапу
Активісти, котрі є активними учасниками торгової блокади Донбасу, заявили, що починають новий етап акції, який буде полягати у перекритті автомагістралей .
Як повідомляє replyua.net, про це йде мова на відповідній сторінці «Штабу блокади торгівлі з окупантами» в соцмережі. Зокрема, наголошується, що в Луганській області, неподалік населеного пункту Золоте ветерани антитерористичної операції, члени громадських рухів та волонтери відкрили перший блокпост, на якому будуть перекриватися поставки контрабандної продукції, контрафакт та торгівлю з окупантами, яка здійснюється автомобільним транспортом.
У тексті також мова йде про плани учасників блокади відкрити блокпости на інших автомобільних трасах. «Тим більше, що вугілля постачають лише залізничним сполученням, яке і так перекрите», - додали в штабі.
Нагадаємо, що вчора Кабмін повідомив про введення режиму надзвичайного стану на ринку електроенергії. Відповідне рішення було затверджено під час позачергового засідання уряду. Український прем’єр-міністр Володимир Гройсман в черговий раз засудив блокування активістами постачання антрацитового вугілля з тимчасово окупованих територій.
Теги: Донбасс, блокада
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