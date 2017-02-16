Учасники блокади Донбасу заявили про початок нового етапу

16.02.2017 21:00

Активісти, котрі є активними учасниками торгової блокади Донбасу, заявили, що починають новий етап акції, який буде полягати у перекритті автомагістралей .

Як повідомляє replyua.net, про це йде мова на відповідній сторінці «Штабу блокади торгівлі з окупантами» в соцмережі. Зокрема, наголошується, що в Луганській області, неподалік населеного пункту Золоте ветерани антитерористичної операції, члени громадських рухів та волонтери відкрили перший блокпост, на якому будуть перекриватися поставки контрабандної продукції, контрафакт та торгівлю з окупантами, яка здійснюється автомобільним транспортом.



У тексті також мова йде про плани учасників блокади відкрити блокпости на інших автомобільних трасах. «Тим більше, що вугілля постачають лише залізничним сполученням, яке і так перекрите», - додали в штабі.



Нагадаємо, що вчора Кабмін повідомив про введення режиму надзвичайного стану на ринку електроенергії. Відповідне рішення було затверджено під час позачергового засідання уряду. Український прем’єр-міністр Володимир Гройсман в черговий раз засудив блокування активістами постачання антрацитового вугілля з тимчасово окупованих територій.