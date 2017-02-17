В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"

17.02.2017 10:53

Район Авдеевки вчера вечером и сегодня ночью оккупанты интенсивно обстреляли из самоходных артиллерийских установок Акация кал. 152 мм и 122-миллиметровых гаубиц Д-30/30А, хотя запасы российских снарядов, топлива и запчастей оказались не в состоянии обеспечить прежнюю интенсивность обстрелов силами гибридной армии РФ. Об этом говорится в сводке координатора группы"Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука в facebook.

После периода резкого обострения ситуации на линии фронта в конце января и начале февраля "армия ДНР" испытывает острую нехватку запасов, утверждают информаторы ИС в зоне АТО. Сейчас обеспечение подразделений боевиков происходит facebookс" за счет поставок из РФ, а руководство войск противника требует от боевиков "строжайшего учета и экономии".

По данным агентуры, с военных складов Южного военного округа ВС РФ готовятся новые поставки оккупантам в Донбассе.