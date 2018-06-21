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Архив - Донецкая область

ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"

21.06.2018 11:32
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ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"

В рядах сепаратистов так называемой "ДНР" распространяются слухи о новом мощном американском оружии на вооружении ВСУ на Донбассе.

Координатор группы "Информационное сопротивление" и нардеп Украины Дмитрий Тымчук написал о новых слухах, которые беспокоят террористов "ДНР" на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Среди оккупантов "подразделений специального назначения2 1-го АК "ДНР" активно распространяются слухи, что "укропам завезли американские приборы"", — говорится в сообщении.

В рядах российско-террористических войск уверены, что некие "чудо-приборы" обнаруживают человека за 300-400 метров ночью и днем даже в укрытиях и складках местности. "Теперь инфильтрация через "ноль" якобы то же самое, что самоубийство", - цитируют боевиков эксперты "ИС".



Теги: Россия, США, Донбасс, вооружение, ДНР, боевики, ВСУ, Тымчук, приборы ночного видения
 
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