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Архив - Донецкая область

Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины

17.02.2017 12:31
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Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины

Главари незаконных вооруженных группировок "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотниций обнародовали так называемое "совместное заявление" о "программе оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса", сообщают сепаратистские СМИ,

Главари фейковых "республик" якобы подготовили "программу гуманитарной помощи и экологической безопасности". А "помогать" боевики собрались жителям свободной от оккупантов территории Украины.

В "программе", по словам главарей "Л/ДНР", содержатся такие пункты, как оказание медицинской и гуманитарной помощи, "услуг" в сфере "образования", "выплаты ветеранам" и еще целый "комплекс" труднореализуемых "мер".

"Оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей. В связи с этим мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса", — говорится в сообщении.

Также главари боевиков пообещали "полный текст" обращения и программы.


Фото: dan-news.info/

Теги: Украина, Донбасс, помощь, программа, житейская история, ДНР, Захарченко, Плотницкий
 
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