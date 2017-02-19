Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны

19.02.2017 15:37

Президент РФ подписал указ, признав часть документов, функционирующих в Донецке и Луганске. Тем самым Владимир Путин де-юре легитимизировал паспорта, автомобильные номера, дипломы вузов, свидетельства о смерти, браке, рождении - то есть многие гражданские документы, которые в условиях законодательного вакуума издают т.н. администрации "республик".

Вести узнали, почему Москва решилась на столь радикальный шаг именно сейчас, будет ли он иметь последствия для Минских соглашений, и как стоит отреагировать Киеву.

"ЗАПАД НАДАВИЛ - РФ ОТВЕТИЛА"

Смысл указа, во-первых, в активизации переговорного процесса, во-вторых, в усилении собственных переговорных позиций после заявлений США (напомним, Дональд Трамп в твит-сообщении задался вопросом о том, был ли Обама слишком мягок к России, которая "взяла" Крым на вахте его администрации, аналогичные посылы о необходимости вернуть полуостров сделали другие члены его администрации).

"Запад усилил давление - и Россия также сделала шаг, активизировав политическую игру вокруг непризнанных республик, де-факто пока их не признавая", - пояснил "Вестям" политолог Кость Бондаренко.

Параллельно РФ сократила финансовые вливания в Донецк и Луганск (и "украинского вопроса" в принципе), уменьшив объем гумпомощи, выплат. "Этот шаг должен показать жителям неподконтрольных территорий, что Москва о них не забыла", - считает Бондаренко.

А политэксперт Руслан Бортник отметил, что то же касается, в сущности, и патриотически настроенных жителей России, которые не понимают, в какой системе координат оказались Донецк и Луганск.

Политолог-международник Антон Кучухидзе обратил особенное внимание на тот факт, что администрация Владимира Путина решилась на указ именно в момент, когда внутри Украины происходит блокада Донбасса.

"Это технология: когда кто-то в Киеве говорит о блокадах, у них развязываются руки для влияния на умы оставшихся на неподконтрольной территории. Они лишь показывают - мол, смотрите, кто "против Донбасса", - уточнил эксперт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

Разумеется, есть среди предпосылок и экономический аспект.

"Ведь именно РФ продолжает нести на себе финансовые тяготы территорий - вот она и решила надавить на Киев и Вашингтон на фоне попыток заморозить конфликт до его решения, - сказал "Вестям" политэксперт Руслан Бортник. - Одновременно это решение - маркер того, что договоренностей между Путиным и Трампом по "украинскому вопросу" пока не существует".

Параллельно эксперт считает ситуацию политическим шантажом и демонстрацией: РФ может пойти дальше.

"Сейчас они признали все акты гражданского состояния. Но не легализировали экономические документы, акты, выдаваемые "министерствами", договора между предприятиями на неподконтрольной территории. Это автоматически значило бы, что территорию признают в РФ, - уточнил Бортник. - После легализации экономических документов следующий шаг - уже признание самих "ДНР" и "ЛНР". Но не забываем: они претендуют на всю территорию областей. Вот и можем получить начало широкомасштабной войны за регион".

Разумеется, признание будет иметь и еще одно, крайне неприятное для РФ, последствие.

"Речь о новых санкциях в случае прямого признания - разумеется, они в этом не заинтересованы. А вот в информполе это - явно козырь россиянам: так работает большая политика", - заключил Кучухидзе.

Интересно, что опрошенные "Вестями" эксперты не считают указ Владимира Путина нарушением Минских договоренностей либо вмешательством в дела Украины.

"Пока сохраняют силу Минские договоренности и Резолюция Совбеза ООН по Украине, решение (указ президента РФ - Авт.) не может быть полноценно реализовано, оно будет иметь частичный эффект, хотя бы потому, что по Минску отдельные районы являются территорией Украины, и должны будут вернуться обратно, в Украину, - уточнил "Вестям" Антон Кучухидзе.

"Конечно, со стороны Киева будет острая реакция, обвинение в сторону России. Однако она сделала все, чтобы с дипломатической точки зрения ее нельзя было упрекнуть в чем-либо", - считает Кость Бондаренко.

А Бортник уточнил: в преамбуле подписанного Путиным указа есть упоминание о том, что решение является "временным", а действовать будет лишь до завершения мероприятий по реализации Минских договоренностей.

ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА

Одновременно, среди Фейсбук-сообщества (особенно "ЛОМов" - лидеров общественного мнения, отражающих точку зрения АП) в субботу вечером начали "разгонять" тезис о необходимости лишения украинского гражданства тех, кто проживает на неподконтрольной территории и "сотрудничает" с самопровозглашенными властями (хотя бы просто получая свидетельство о, например, заключении брака).

"В Конституции прямо написано, что ни единого гражданина нельзя лишать гражданства насильно - и точка", - прокомментировал тезис Кость Бондаренко.

А международник Кучухидзе сказал: лучшим ответом официального Киева будет демонстрация готовности адекватно налаживать связи с неподконтрольными территориями.

"Речь как о гуманитарных, так и экономических связях. Это по-настоящему покажет жителям, что Украина их не бросила, и они должны быть "за" Украину - и будет достойным ответом с точки зрения реализации Минска, показав Западу, что не Киев является "замедлителем" реализации договоренностей", - резюмировал Кучухидзе.

Источник from-ua.