Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник

20.02.2017 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник

Сотрудники полиции в Авдеевке во время патрулирования старой части города обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает глава управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в facebook, передает телеканал 112 Украина.  
Как сообщает Вячеслав Аброськин, беспилотник был обнаружен на одном из огородов в воскресенье вечером.
"Внешний осмотр показал, что по всем признакам, беспилотник - российского производства. Визуальных повреждений, говорящих о том, что его сбили, нет. Скорее всего, отказала аппаратура", - отметил глава Нацполиции в Донецкой области.
При этом он отметил, что служебная собака обозначила наличие взрывчатых веществ, которые могут использоваться для ликвидации карты памяти БПЛА.
"В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ", - добавил Вячеслав Аброськин.



Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, полиция, беспилотник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх