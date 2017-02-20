Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник

20.02.2017 15:30

Сотрудники полиции в Авдеевке во время патрулирования старой части города обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает глава управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в facebook, передает телеканал 112 Украина.

Как сообщает Вячеслав Аброськин, беспилотник был обнаружен на одном из огородов в воскресенье вечером.

"Внешний осмотр показал, что по всем признакам, беспилотник - российского производства. Визуальных повреждений, говорящих о том, что его сбили, нет. Скорее всего, отказала аппаратура", - отметил глава Нацполиции в Донецкой области.

При этом он отметил, что служебная собака обозначила наличие взрывчатых веществ, которые могут использоваться для ликвидации карты памяти БПЛА.

"В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ", - добавил Вячеслав Аброськин.