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Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник
Сотрудники полиции в Авдеевке во время патрулирования старой части города обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает глава управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в facebook, передает телеканал 112 Украина.
Как сообщает Вячеслав Аброськин, беспилотник был обнаружен на одном из огородов в воскресенье вечером.
"Внешний осмотр показал, что по всем признакам, беспилотник - российского производства. Визуальных повреждений, говорящих о том, что его сбили, нет. Скорее всего, отказала аппаратура", - отметил глава Нацполиции в Донецкой области.
При этом он отметил, что служебная собака обозначила наличие взрывчатых веществ, которые могут использоваться для ликвидации карты памяти БПЛА.
"В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ", - добавил Вячеслав Аброськин.
Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, полиция, беспилотник
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- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
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