На Донбасс едет первый в этом году гумконвой из России

21.02.2017 09:20

60-я по счету автоколонна МЧС России отправилась на оккупированные территории Донбасса, однако в текущем году она стала первой, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сегодня утром из Донского спасательного центра в Ростовской области в сторону украинской границы отправились 26 фур с гуманитарной помощью, говорится в сообщении.



Общий вес гуманитарного груза на этот раз составляет триста тонн. В МЧС также подчеркнули, какую помощь везут грузовики на этот раз – в основном, фуры перевозят предметы первой необходимости и продовольственные продукты, кроме того, грузовики нагружены детскими продуктовыми наборами для малышей в возрасте до одного года. Перед российско-украинской границей колонна разделится на две части. Половина грузовиков отправится на пункт «Матвеев курган», остальная половина на пункт «Донецк». Далее автомобили продолжат движение в Луганскую и Донецкую области.



В пресс-службе российского ведомства также заявили о том, что в ближайшее время на оккупированные территории Донбасса будет отправлен новый груз. Следующая колонна отправится в Украину 28 февраля, потом – 16 и 23 марта. В РФ продолжают уверять, что Донбасс получает только гуманитарную помощь, однако содержимое грузовиков на границе проверить невозможно.