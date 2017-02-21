- Блокада Донбасса: Два «оккупированных» завода Ахметова останавливают работу10:02
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: Марьинка опять "лидирует"09:30
- На Донбасс едет первый в этом году гумконвой из России09:20
- Комендантский час: СМИ узнали о «светской жизни» в «ЛНР» и «ДНР»07:05
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности22:30
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса22:28
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
На Донбасс едет первый в этом году гумконвой из России
60-я по счету автоколонна МЧС России отправилась на оккупированные территории Донбасса, однако в текущем году она стала первой, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сегодня утром из Донского спасательного центра в Ростовской области в сторону украинской границы отправились 26 фур с гуманитарной помощью, говорится в сообщении.
Общий вес гуманитарного груза на этот раз составляет триста тонн. В МЧС также подчеркнули, какую помощь везут грузовики на этот раз – в основном, фуры перевозят предметы первой необходимости и продовольственные продукты, кроме того, грузовики нагружены детскими продуктовыми наборами для малышей в возрасте до одного года. Перед российско-украинской границей колонна разделится на две части. Половина грузовиков отправится на пункт «Матвеев курган», остальная половина на пункт «Донецк». Далее автомобили продолжат движение в Луганскую и Донецкую области.
В пресс-службе российского ведомства также заявили о том, что в ближайшее время на оккупированные территории Донбасса будет отправлен новый груз. Следующая колонна отправится в Украину 28 февраля, потом – 16 и 23 марта. В РФ продолжают уверять, что Донбасс получает только гуманитарную помощь, однако содержимое грузовиков на границе проверить невозможно.
Теги: Россия, Донбасс, гумконвой
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Мариупольский "Азовобщемаш" обвинили в серьезной железнодорожной аварии в России
- Война на Донбассе: озвучены 9 неприятных реалий
- Россия придумала новые поправки в украинскую Конституцию - в планах "договорной автономии" - Мариуполь
- Военная операция РФ в Сирии обошлась не менее чем в 920,6 млн долларов
- Тука: Большинству жителей Луганщины Россия не нужна ни под каким соусом
- Блокада Донбасса: Два «оккупированных» завода Ахметова останавливают работу10:02
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: Марьинка опять "лидирует"09:30
- На Донбасс едет первый в этом году гумконвой из России09:20
- Комендантский час: СМИ узнали о «светской жизни» в «ЛНР» и «ДНР»07:05
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности22:30
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса22:28
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
- Блокада Донбасса: Два «оккупированных» завода Ахметова останавливают работу10:02
- Как обзавестись квартирой: украинцы поделились секретами09:43
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: Марьинка опять "лидирует"09:30
- На Донбасс едет первый в этом году гумконвой из России09:20
- Какая позиция нового советника Трампа по российской агрессии в Украине09:15
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- В Москве испытали первый российский «летающий мотоцикл» (ВИДЕО)09:00
- Андрей Парубий рассказал о возможных компромиссах по Крыму08:49
- Измена Януковича: Матиос озвучил важные подробности08:35
- Сандра Баллок предлагает пожить в ее доме за 15 тысяч долларов в месяц08:20
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- Конфликт на Донбассе начнет затухать уже этой осенью - Тука