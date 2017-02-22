Переселенец из Авдеевки обучает жителей Золотоноши восточным единоборствам

22.02.2017 09:21

Недавние трагические события в Авдеевке заставили людей объединиться вокруг беды своих соотечественников. Не остался в стороне и Алексей Дробязко. В мирное время в этом городе мужчина возглавлял спортивно-оздоровительный центр и был общественным активистом. «Я родился в Донецке, но всю сознательную жизнь прожил в Авдеевке. Там же начал свою спортивную карьеру, и уже 25 лет как я занимаюсь киокушин карате», – рассказал он.

А когда начались военные действия, Алексей даже попал в плен за то, что не дал снять украинский флаг со здания городской администрации. В подвале он пробыл более 20 дней. Жил в собачьей клетке. Благодаря своему учителю и друзьям Алексей таки вышел на свободу целым и невредимым. Несколько дней понадобилось семейству, чтобы собрать вещи и выехать из охваченной войной Авдеевки.

«Жена Наталья сильно плакала, у нее тряслись руки. Ей было тяжело расставаться с родным домом. Я же погрузил вещи в машину, усадил двух сыновей, супругу и уехал куда глаза глядят. И волею судеб мы оказались в Золотоноше. Это хороший город, в котором живут хозяйственные и отзывчивые люди. Золотоноша меня в первую очередь поразила своей чистотой, здесь практически отсутствуют пьяные люди. Не скажу, что нас встретили хлебом и солью. Понятное дело, что человека из Донбасса местные жители принимают настороженно. Но украинское гостеприимство никто не отменял: нам в первый же день принесли овощи, крупы и прочие продукты», – вспоминает собеседник.

С этим городом в Черкасской области мужчина связывает свою дальнейшую жизнь, ведь его семье возвращаться некуда. Когда в 2014 году велись бои в донецком аэропорту, дом семейства Дробязко был разрушен – один из снарядов попал в крышу. А дальше основательно поработали мародеры. «К счастью, нас в тот момент не было. Об этом мне сообщили по телефону знакомые», – поделился он.

В Золотоноше Наталья и Алексей третий раз стали родителями – на свет появился сын Ярослав. Позже, в мае 2016 года, наш земляк стал еще раз отцом – его детищем стал современный мини-комплекс для занятий восточными единоборствами. Воплотить этот проект Алексею помогли областные и городские власти, а также местные предприниматели. На переоборудование заброшенного зала в тренировочную базу, где на данный момент занимаются более полусотни спортсменов, из областного бюджета было выделено около 350 тыс. грн. Этот мини-комплекс европейского уровня со всеми удобствами для занятий в Украинской федерации киокушинкай карате называют одним из лучших в стране.

«Я нашел людей, сумел их заинтересовать, зажечь своей идеей. На выделенные средства своими силами в зале сделали отопление. Местные бизнесмены дали нам строительные материалы, а руководитель лесхоза подарил вагонку, которой обшили помещение. В строительстве были задействованы волонтеры, ученики, их друзья, которые работали абсолютно бесплатно», – рассказал собеседник.

Киокушинкай карате – относительно молодой и, по мнению Алексея Дробязко, один из самых интересных видов спорта. «Им может заниматься любой, независимо от возраста, пола и физических данных. Это не спорт, это философия жизни. Поэтому ваши возраст, комплекция, пол абсолютно не имеют значения. Белое кимоно и пояс, соответствующий твоему рангу. И главное – желание развиваться в этом виде спорта», – уверяет многократный чемпион Украины по киокушин карате.

Досье «ДН»

Семпай Алексей Дробязко (1 дан) – боец киокушин карате, мастер спорта международного класса. Многократный чемпион Украины по киокушин карате, а также призер первого абсолютного чемпионата Европы, который прошел в г. Катовице (Польша) в 2000 году. Тогда наш земляк занял VI место и вошел в восьмерку лучших бойцов турнира. Через два года, в 2002 году, Алексей принял участие во втором абсолютном чемпионате Европы и завоевал бронзу. Кроме абсолютки, Алексей принимал участие и в весовом чемпионате Европы.

В 1999 и в 2000 годах он становился бронзовым призером в категории свыше 90 кг.

В 2001 году сумел улучшить свой результат и стал серебряным призером европейского чемпионата.

Анна Курцановская

Источник Донецкие новости.