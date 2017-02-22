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Архив - Донецкая область

В Краматорске люди встали на колени, провожая в последний путь бойца АТО. ВИДЕО

22.02.2017 06:48
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В Краматорске люди встали на колени, провожая в последний путь бойца АТО. ВИДЕО

В Краматорске Донецкой области попрощались с погибшим в зоне АТО воином Андреем Сирченко с позывным «Примус».

Несколько сотен жителей города, стоя на коленях, провели в последний путь добровольца, героически защищавшего родную землю, сообщает сайт «Общежитие».
Андрей Сирченко был добровольцем и служил в подразделении аэроразведки батальона ОУН. Мужчина погиб 17 февраля в районе села Крымское Луганской области в результате артиллерийского обстрела боевиков.
Проститься с бойцом пришли сотни жителей Краматорска и сослуживцы Андрея из батальона УОН. На всем пути следования траурной процессии люди, стоя на коленях, провожали героически павшего воина в последний путь.

Источник ВЧАСНО.



Теги: Донбасс, Краматорск, похороны, боец
 
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