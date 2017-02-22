В мариупольской библиотеке читали стихи о "бандеровцах", плюющих в Азоское море

22.02.2017 22:31

Вчера в мариупольской библиотеке им. Грушевского провели День родного языка. Творческая встреча, на которой присутствовали студенты университета третьего возраста и люди золотого возраста, вызвала неоднозначную реакцию. Оказалось, что у каждого свое представление о родном языке. Об этом стало известно из письма, которое передала в редакцию 0629 одна из участниц вечера.

По словам пенсионерки (ранее работала учителем в школе), родным языком оказался только русский.

«Вспомнили Ахматову, спела с экрана Толкунова. Присутствовали несколько мариупольских поэтов с «русской душой», - написала в письме пенсионерка.

Кроме того, по словам женщины, выступила поэтесса-эмигрант, в стихотворении которой, прозвучала фраза «Бандеровцы плюют в Азовское море». Только две женщины начали возмущаться по поводу происходящего. Они напомнили, что эти самые "бандеровцы" защищают Мариуполь. В ответ услышали, - От кого защищают?

Мариупольчанка утверждает, что это было "собрание сепаратистов, которые ненавидят украинское".

В библиотеке нам рассказали, что они отмечают два праздника: 21 февраля День родного языка, а 9 ноября — День украинского языка. Ссылаясь на данные, что в Мариуполе 87% населения считают свой родной язык русский (статистические данные 2002 года — ред.), они сделали акцент на многонациональный Мариуполь. Программу чередовали на русском, и на украинском — вспоминали Нину Матвиенко и Валентину Толкунову.

Директор библиотеки Наталья Кораблева рассказала, что вопрос языка всегда остается для человека очень важным, поэтому нужно быть очень аккуратными. Но вечер, по ее словам, прошел без конфликта.

«Иногда случается, что люди начинают ссориться между собой, но наша задача уладить конфликт. Вчера все прошло хорошо, люди остались довольными», - рассказала Наталья Кораблева.

Заведующая отделом обслуживания Дина Берещенко рассказала, что никаких конфликтных ситуаций между пенсионерами вчера не произошло. Благодарные слушатели оставили массу положительных откликов и хотят встретиться еще. Вместе они вспоминали жизнь и делились чувствами.

«Было познавательно, интересно и вдохновенно», - написано в книге отзывов библиотеки.

Дина Берещенко рассказала, что люди золотого возраста не могут пережить того, что происходит сейчас на Донбассе. Ведь они жили в одной стране (СССР — ред.), строили светлое будущее, а теперь, по ее словам, их настраивают друг против друга.

«Я русская, но муж мой украинец. Я выучила украинский язык, учила детей, и сейчас Украина — моя родина. Но у меня в России осталась мама. Я что, должна ее бросить», - сказала заведующая.

На вечере выступили мариупольские поэты Анатолий Шевченко, Евгения Команская и Анатолий Рычагов. Что касается гостя из Швейцарии Ирины Беерли-Волдиной, она узнала о предстоящем событии, и попросилась прийти. Естественно, в библиотеке не отказали поэтессе.

Журналист 0629 обнаружил страницу со стихотворениями Ирины Беерли-Володиной в Интернете. Оказывается, большинство стихов написаны на протяжении последних двух лет. Стихи «Донецкий рэп», «Товарищу Путину», «Украина, аминь» и прочие. Вот отрывок из стихотворения «товарищу Путину»:

«Ведь мы же тебе поверили:

"Крым наш! Своих не бросаем."

Мы любим тебя уверенного

Пред западной волчьей стаей», или из стихотворения «Донецкий рэп», написанного в 2014 году:

«Во дворе школы под Донецком

Играли в футбол пацаны.

Взрыв украинской гранаты -

И вот это уже ангелы...».

Встреча, которая была запланирована на 45 минут, длилась более 2 часов. Пожилые люди не спешили расходиться, а общались друг с другом. Они ждут очередных встреч, которые приготовит для них библиотека.