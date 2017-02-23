Донецкий металлургический завод останавливает производство

23.02.2017 16:25

Донецкий металлургический завод прекращает активную работу. Об этом сообщают дончане — работники предприятия, пишет «ДонПресс».

С понедельника, 27 февраля, завод окажется в простое. Это вынужденная мера, которая обусловлена нехваткой сырья. Из-за нее работникам понижают оплату труда.

«С 27/02/17 сотрудники Донецкстали (ДМЗ) в вынужденном простое с выплатой 2/3 оклада», — пишут дончане.