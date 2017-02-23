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Донецкий металлургический завод останавливает производство

23.02.2017 16:25
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Донецкий металлургический завод останавливает производство

Донецкий металлургический завод прекращает активную работу. Об этом сообщают дончане — работники предприятия, пишет «ДонПресс».
С понедельника, 27 февраля, завод окажется в простое. Это вынужденная мера, которая обусловлена нехваткой сырья. Из-за нее работникам понижают оплату труда.
«С 27/02/17 сотрудники Донецкстали (ДМЗ) в вынужденном простое с выплатой 2/3 оклада», — пишут дончане.



Теги: Донбасс, производство, остановка, ДМЗ
 
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