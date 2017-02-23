Новини з зони АТО за минулу добу (22.02.17)

23.02.2017 15:15

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає. Поранення отримав один солдат Збройних сил України. Про це у четвер, 23-го лютого, під час традиційного брифінгу в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.



«За добу, що минула, на щастя, в лавах української армії ніхто не загинув. В результаті ворожого обстрілу поранення отримав один наш захисник. Це сталося в районі населеного пункту Луганське під час мінометного обстрілу», - розповів він. За словами речника АТО, епіцентр бойових дій по напрямку до Донецька змістився до Світлодарської дуги.



«Проросійські терористи випустили по позиціям сил АТО 37 мін та використовували військову техніку. Крім того, окупанти вели вогонь також і з легкого озброєння. Також сепаратисти вели мінометний вогонь по Зайцевому», - відзначив полковник. «На сьогоднішній день ситуація в районі Авдіївки значно покращилася. На даному рубежі бойові дії велися з великими перервами», - додав Мотузяник. Як повідомлялося раніше, за минулу добу 22-го лютого російсько-терористичні війська відкривали вогонь по позиціям ЗСУ 54 рази.