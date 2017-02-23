- В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью08:50
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична08:30
- В мариупольской библиотеке читали стихи о "бандеровцах", плюющих в Азоское море 22:31
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"19:53
- Возродился кинологический центр Донетчины19:24
- Предприятиям украинских олигархов грозит национализация. РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс – СМИ18:40
- Захарченко заявил об увеличении спроса на «паспорта» «ДНР»16:44
- Москва продолжает оккупацию Украины16:40
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»16:20
В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью
В прифронтовую Авдеевку продолжает поступать гуманитарная помощь со всей Украины, однако власти города просят прекратить украинцев отправлять многочисленные гумконвои с продуктами и одеждой, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Продуктовые наборы уже получили около 70% жителей Авдеевки, но на складах остаются тонны воды, килограммы конфет, мешки с овощами и крупами. Наборы, розданные горожанам, состоят из печенья, макарон, консервов, чая и варенья. Как сообщается, консервацию не добавляют - у жителей Авдеевки хватает и своих запасов.
Вместе с едой в город также поступили тонны одежды, которую местные жители выносят мешками.
Отмечается, что, решив вопрос с продуктами, в городе появилась другая проблема - нехватка строительных материалов для восстановления домов, разрушенных из-за обстрелов. Таких зданий в Авдеевке насчитывается около четырех сотен. В городе не хватает шифера, рубероида, кирпича и древесины.
Теги: Донбасс, Авдеевка, гуманитарная помощь, проблема
- Красный Крест привез в прифронтовую Авдеевку одеяла, матрасы и другие необходимые вещи
- Силы АТО обнаружили в Авдеевке скрытую от населения гуманитарку (ВИДЕО)
- В Авдеевке в среду ранена мирная жительница
- 20 лет Независимости. Авдеевка: детский городок как главная потеря
- Авдеевский коксохим получил разрешение на ремонтные работы, уже запущена газодувная машина минимальной мощности
- Ревнивец проломил сопернику череп
- В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью08:50
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична08:30
- В мариупольской библиотеке читали стихи о "бандеровцах", плюющих в Азоское море 22:31
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"19:53
- Возродился кинологический центр Донетчины19:24
- Предприятиям украинских олигархов грозит национализация. РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс – СМИ18:40
- Захарченко заявил об увеличении спроса на «паспорта» «ДНР»16:44
- Москва продолжает оккупацию Украины16:40
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»16:20
- Найближчим часом в Україні можливий дефіцит сала08:55
- В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью08:50
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична08:30
- Ушел из жизни известный актер Алексей Петренко08:20
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Эксперт: частичное повышение цен на продукты не связано с повышением «минималки»07:40
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Россия устроила проводы Чуркину в Нью-Йорке07:05
- В мариупольской библиотеке читали стихи о "бандеровцах", плюющих в Азоское море 22:31
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Названа неожиданная причина заоблачных платежек за тепло
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Экс-советник Путина раскрыл план полномасштабного вторжения в Украину