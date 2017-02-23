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Архив - Донецкая область

В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью

23.02.2017 08:50
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В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью

В прифронтовую Авдеевку продолжает поступать гуманитарная помощь со всей Украины, однако власти города просят прекратить украинцев отправлять многочисленные гумконвои с продуктами и одеждой, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Продуктовые наборы уже получили около 70% жителей Авдеевки, но на складах остаются тонны воды, килограммы конфет, мешки с овощами и крупами. Наборы, розданные горожанам, состоят из печенья, макарон, консервов, чая и варенья. Как сообщается, консервацию не добавляют - у жителей Авдеевки хватает и своих запасов.
Вместе с едой в город также поступили тонны одежды, которую местные жители выносят мешками.
Отмечается, что, решив вопрос с продуктами, в городе появилась другая проблема - нехватка строительных материалов для восстановления домов, разрушенных из-за обстрелов. Таких зданий в Авдеевке насчитывается около четырех сотен. В городе не хватает шифера, рубероида, кирпича и древесины.



Теги: Донбасс, Авдеевка, гуманитарная помощь, проблема
 
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