280 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали через "Новотроицкое" в "ЛДНР"

24.02.2017 11:49

Более двадцати грузовых автомобилей от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев проследовали на оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое" в четверг. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию последовали 23 грузовых автомобиля от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания общим весом более 280 тонн", - говорится в сообщении.