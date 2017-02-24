На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова скопились автомобильные очереди

24.02.2017 09:53

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне антитеррористической операции скопилось более восьмисот автомобилей. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"На контрольных пунктах въезда и выезда, находящихся на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/100; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" 20/15; "Гнутово" - 150/100", - говорится в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе погранслужбы отмечают, что за минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 26,2 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств:

"Марьинка" - 6805 и 1225 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5655 человек и 1160 транспортных средств;

"Майорское" - 5465 человек и 675 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4210 человек;

"Гнутово" - 4030 человек и 900 транспортных средств.