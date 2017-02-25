За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр

25.02.2017 07:45

В зоне АТО продолжаются интенсивные обстрелы. За минувшие сутки ранены двенадцать украинских военных, четверо травмированы. Зафиксировано 92 обстрела. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреливали Павлополь и Гнутовое. Из 120-мм минометов они били по Красногоровке, Гнутовому и Широкиному. С 82-мм минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружие вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутовому и Широкиному. Широкино и Павлополь накрывали огнем БМП.

На Донецком направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреливали Верхнеторецкое. Из минометов различных калибров неоднократно били по Троицкому, Пескам, Луганскому, Даче, Зайцевому, Камянке, Новоселовке, Верхнеторецкому и Авдеевке. Также, на протяжении всего дня по Авдеевке, Дачах, Майорске, Зайцевому, Песках, Луганскому противник стрелял из гранатометов. Кроме того, по Пескам и Камянке бил танк, а Луганское обстреливали из БМП.

На Луганском направлении под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Новоалександровка, Троицкое и Новозвановка. Также, Новозвановку враг обстреливал из БМП.

Источник 112.ua