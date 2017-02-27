Сводка ИС: командование «1-го АК ДНР» пытается бороться с «мертвыми душами»

27.02.2017 11:14

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

На приморском направлении российско-террористические войска продолжают перманентные обстрелы позиций украинских войск на участке Павлополь – Широкино, активно применяя 120-мм и 82-мм миномёты, станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты. В течение двух суток отмечено массированное применение оккупантами на этом участке снайперских групп, в том числе с крупнокалиберным вооружением (12.7-мм). Аналогичная ситуация в районе Докучаевска, где противник ведет обстрелы позиций ВСУ в районе Тарамчука и Березового.

На участке от Александровки до Красногоровки (включая Марьинку) - серии обстрелов и вооружённых провокаций со стороны оккупантов с использованием малых пехотных групп, 82-мм миномётов и станковых гранатомётов.

Участок от Песок до Верхнеторецкого на Донецком направлении (включая ДАП, Опытное, Бутовку, Авдеевку, Каменку) – массированные и интенсивные обстрелы со стороны противника, в том числе с применением 120-мм и 82-мм миномётов, 122-мм ствольной артиллерии и танков (из района частного сектора на Второй жилплощадке, южнее улицы Красноармейской пара танков оккупантов вела огонь по позициям сил АТО в районе н.п.Пески, в районе воздушного ствола шахты «Путиловская» противник использовал маневрирующий танк для обстрела позиций ВСУ в районе Кольцевой дорогой, район позиции «Алмаз», выдвинувшаяся с северо-западной окраины Крутой Балки бронегруппа оккупантов в составе танка и 1 ед. БМП-2 обстреливали позиции сил АТО южнее Каменки на дороге Константиновка – Донецк). Кроме того, фиксировались разрывы 122-мм снарядов по району Старой Авдеевки, южнее Царской охоты и в поле восточнее кладбища на Песочном.

В течение прошедших суток противник вел обстрелы практически по всему периметру Горловского «балкона» - от Новгородского до Новолуганского; на отдельных участках оккупанты пускали в ход 120-мм и 82-мм миномёты, в отдельных случаях использовалась лёгкая бронетехника и ЗУ-23-2.

На Светлодарской дуге – «традиционные» миномётные обстрелы в районе севернее Калиновки и Нижнего Лозового, активные обстрелы позиций ВСУ восточнее Троицкого. Кроме того, оккупанты на данном участке использовали одиночные БМП-12 для обстрела передовых позиций сил АТО. Со стороны Доломитного и высоты 281.9 отмечались обстрелы оккупантами из крупнокалиберных пулемётов и БТР.

Активизировалась Стахановская группировка противника – миномётные обстрелы, в том числе с использованием 120-мм миномётов от Новозвановки до Катериновки, неоднократно противник пытался завязать стрелковые бои на средних и ближних дистанциях. На правом фланге Стахановкой группировки оккупантов последние дважды накрывали миномётами позиции ВСУ вдоль Бахмутской трассы от Новотошковки до бп №29.

В районе Жёлтого, Станицы Луганской – короткие перестрелки с применением противником крупнокалиберных пулемётов и станковых гранатомётов.

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Оккупанты усилили свою тактическую группу западнее Славяносербска смешанной миномётной батареей. В частности, к Смелому переброшено 4 грузовика (2 с 120-мм миномётами, 2 – с минометными боеприпасами) и Газ-66 (с 82-мм автоматическим миномётом типа 2Б9 «Василёк» в кузове). Также в колонне зафиксировано 2 БТР-а и 2 БМП-1.

К позициям в районе Александровки и к Спартаку (через Путиловку), оккупанты активно перебрасывали живую силу – к Петровскому району несколькими Уралами (не менее 6-и) через Кременец перебрасывался личный состав (всего более 100 чел.), 1 БТР и 1 МТ-ЛБ, на Спартак 4-мя Камазами и 2-мя БМП-1 переброшено 70-75 чел.

Командование «1-го АК ДНР» категорически потребовало от командиров частей и подразделений при любых обстоятельствах провести комплекс мероприятий по восстановлениюповышению уровня боеспособности частей и подразделений, выделенных в так называемый «оперативный резерв 1-й очереди». Ранее при проверках выяснилось, что ряд подразделений, в ходе ротации отведенных из первой линии во второй эшелон, фактически игнорируют необходимость ремонта и обслуживания штатной техники и вооружения (особенно критическая ситуация сложилась с автотранспортом). Также в ходе проверок в одной из «мотострелковых бригад» и двух «отдельных батальонах» «1-го АК ДНР» выявлено большое количество «мертвых душ» - обнаружен серьезный некомплект личного состава в подразделениях, тогда как по документации фиксируется их полная укомплектованность.

Командование «1-го АК ДНР» инициирует пересмотр оргштатной структуры т.н. «отдельных батальонов» - бандформирований типа «Сомали», «Спарта» и пр., которые были введены в состав российско-террористических войск по «особым штатам» в качестве «отдельных подразделений». Главная цель пересмотра штатной структуры – сокращение данных бандформирований до минимума, с целью доукомплетования за счет освободившейся живой силы «линейных частей», в которых наблюдается хронический некомплект личным составом. Одновременно «военной контрразведке» отдано указание предусмотреть меры по недопущению выявления недовольства в среде боевиков данных подразделений в ходе проводимых оргштатных мероприятий.

В «ДНР» в последние дни фиксируется два новых «информационных тренда»: усиленно распространяются слухи о том, что весной-летом с.г. «Россия устроит масштабное наступление против Украины» (не уточняется, речь идет о формате нынешней «гибридной войны» на Донбассе, или об открытой агрессии), и о том, что Вооруженные Силы Украины хотят «свергнуть киевскую власть за коррупцию и предательство». На сегодня это самые неофициально обговариваемые темы, причём как на уровне «чиновников» и командного состава, так и среди рядовых боевиков.

Борьба с «террором украинских ДРГ» в «ЛНР» принимает анекдотические и гротескные формы. Так, якобы благодаря «бдительности местных жителей и сотрудников МГБ ЛНР», на мусорке одного из ресторанов в Луганске было «обнаружено и обезврежено» взрывное устройство (2.5 кг в тротиловом эквиваленте). По версии «МГБ ЛНР», закладку сделала «украинская ДРГ». При этом нет ответа на вопрос, зачем «украинским диверсантам» понадобилось минировать мусорку.

В нелегитимной Государственной Думе Российской Федерации принимаются меры по политической поддержке террористических организаций «ДНР/ЛНР». В частности, активизировал деятельность по созданию «депутатской группы по связям с ДНР и ЛНР» «депутат» Госдумы РФ А.Козенко. В настоящее время он пытается вовлечь в данную группу «депутатов» из АР Крым, фракции ЛДПР и КП РФ. А.Козенко избран в Госдуму по 19-му одномандатному округу от оккупированного Крыма, ранее, будучи депутатом Верховной Рады АРК, входил во фракцию «За Януковича!» и партию «Русский блок», в настоящее время входит в состав «комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины» при российском Совете Федерации, также является «официальным представителем общественного движения «Донецкая Республика» в Крыму.

Источник: http://sprotyv.info