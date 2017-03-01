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Боевики "ЛНР" заблокировали поставки угля на Луганскую ТЭС
Сегодня утром террористы "ЛНР" заблокировали поставки угля на Луганскую ТЭС, которая расположена в городе Счастье. Таким образом, с риском остаться без света осталось значительное число мирных жителей на оккупированной боевиками территории, а также на подконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сегодня заявила волонтер Ольга Решетилова.
Она сообщила, что так террористы шантажируют Украину и требуют разогнать блокаду железнодорожной ветки, ведущей в "ЛНР". Она отмечает, что сегодня в Минске начались новые переговоры контактной группы, на которых несомненно будет поднят вопрос взаимной блокады, причем на данный момент этот вопрос является самым главным для обеих сторон. Решетилова констатирует, что на данный момент созданы все основания для взаимного шантажа, а значит "войну можно продолжать".
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, уголь, ДНР, ЛНР, ТЭС, Минские договоренности
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