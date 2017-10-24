Украина обойдется без угля из ОРДЛО, - эксперты

24.10.2017 20:56

По предварительным оценкам энергетических экспертов, угля и газа в Украине на ближайшую зиму достаточно. Кроме того, есть контракты поставок зарубежного топлива. В Украине в этом году на угольных складах запасено около полутора миллионов тонн угля. Примерно 3-4 года назад нормой считалось 2 миллиона, сообщает “Радио Свобода”.

Однако доля угольной генерации в этом году снизилась почти на треть. Поэтому запасов должно хватить, считает независимый энергетический эксперт Сергей Дьяченко.

«Если раньше было около 40% тепловых электростанций вместе с тепловыми электроцентралями (ТЭЦ), угольных было около 30%, газовых 10%, то сейчас количество угольных электростанций на 10% уменьшилось. 60% атомные электростанции занимают, 10% – гидрогенерация, остальная генерация тепловая. Из них – только 20% угольная. Поэтому и запасы тоже нужны поменьше», - говорит Дьяченко.

Реальная стоимость закупки угля в США и в ЮАР составляет 110-113 долларов за тонну, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Я думаю, что законтрактованных объемов угля должно хватить для того, чтобы не возникло никаких кризисных ситуаций. В крайнем случае у нас есть страховка для угля – это газ. И газа в этом году в хранилищах на 2 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году. А в прошлом году Украина сэкономила 2,5 миллиарда кубометров из того количества, что запасали на зиму», – считает Александр Харченко.