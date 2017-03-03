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В результате обстрела Авдеевки пострадала инфраструктура, среди населения пострадавших нет - Жебривский

03.03.2017 09:15
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В результате обстрела Авдеевки пострадала инфраструктура, среди населения пострадавших нет - Жебривский

В результате обстрела Авдеевки никто не пострадал. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"Пострадавших нет. Вчера враг бил по инфраструктуре. Больше всего досталось многоэтажкам. Если раньше они лупили по старой Авдеевке, где частный сектор, то вчера лупили по центру. Сейчас оцениваем ущерб и что можно сделать, чтобы закрыть периметр. Будут выделены финансовые ресурсы, чтобы это сделать", - сообщил он.

Он также сообщил, что завтра воду в Авдеевке еще будут закачивать.

"По воде, коммунальное предприятие "Вода Донбасса" находится частично на временно оккупированной территории, оттуда должна зайти бригада, надеемся что сегодня. Завтра еще будем качать воду утром, но расставляем емкости, чтобы питьевая и техническая вода были обеспечены. Авдеевский коксохим работает, предусматривают что за неимением угля будут переводить на 23 персонал. Сейчас из Киевской области приходит бутилированная вода, будем раздавать по старой Авдеевке", - сказал Жебривский.

 Напомним, утром 24 февраля жители Авдеевки остались без водоснабжения в результате обстрела со стороны боевиков. Позже воду в результате повреждения ДФС стали подавать ежечасно из запасных резервуаров. Водоснабжение в Авдеевке по состоянию на 28 февраля не смогли восстановить из-за мин возле Донецкой фильтровальной станции. Жители города без водоснабжения уже шестые сутки. 2 марта сообщалось, что в Авдеевке остался запас воды на одну закачку.

Отметим, утром 3 марта боевики снова обстреливали Авдеевку из минометов.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, обстрелы, Жебривский
 
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