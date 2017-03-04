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Архив - Донецкая область

Под Славянском начали восстанавливать разрушенный войной дом (ФОТО)

04.03.2017 12:54
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Под Славянском начали восстанавливать разрушенный войной дом (ФОТО)

Начались восстановительные работы разрушенного в результате боевых действий двухэтажного жилого дома в Николаевке под Славянском. Об этом сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке. 

"В Николаевке, возле Славянска, начали восстанавливать двухэтажный жилой дом по ул. Синецкого, 22. Выделили на это 6,4 млн гривен из областного бюджета. В 2014 году дом был полностью разрушен во время боевых действий. Здание восстанавливаем "с нуля", - написал глава области. 

Он отметил, что это будет современный восьмиквартирный термомодернизований дом, со стеклопакетами.

Сдать дом в эксплуатацию планируется летом. 



Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Славянск, дом, восстановление, Жебривский
 
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