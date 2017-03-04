Под Славянском начали восстанавливать разрушенный войной дом (ФОТО)

04.03.2017 12:54

Начались восстановительные работы разрушенного в результате боевых действий двухэтажного жилого дома в Николаевке под Славянском. Об этом сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.



"В Николаевке, возле Славянска, начали восстанавливать двухэтажный жилой дом по ул. Синецкого, 22. Выделили на это 6,4 млн гривен из областного бюджета. В 2014 году дом был полностью разрушен во время боевых действий. Здание восстанавливаем "с нуля", - написал глава области.



Он отметил, что это будет современный восьмиквартирный термомодернизований дом, со стеклопакетами.



Сдать дом в эксплуатацию планируется летом.



