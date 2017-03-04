В "ДНР" стариков и инвалидов лишили гуманитарки Ахметова - люди в ужасе, как выживать

04.03.2017 10:22

В оккупированной «ДНР» зоне Донецкой области растет недовольство мирных жителей арестами пунктов раздачи помощи населению от Гуманитарного штаба «Поможем».

Боевики незаконной вооруженной группировки парализовали работу пунктов выдачи гуманитарной помощи. Отметим, что на оккупированной территории зачастую единственны шансом выжить является получение волонтерской помощи. Теперь же такой возможности лишены тысячи стариков, женщин и детей, людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что за четверо суток на горячую линию Гуманитарного штаба «Поможем» поступило свыше 18 тысячи обращений. Старики, многодетные мамы, инвалиды просят возобновить выдачу «гуманитарки».