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В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

07.03.2017 20:12
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В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Мариуполе прошел митинг против торговой блокады с оккупированными территориями, сообщает 0629.com.ua.

Сообщается, что митинг прошел на Театральной площади, часть людей подвозили автобусами. Большая часть участников митинга — это работники производственных цехов мариупольских меткомбинатов. Однако, на митинг пришли и мариупольцы, которые поддерживают блокаду.

Также в мероприятии приняли участие нардепы Дмитрий Лубинец и Татьяна Чорновол, которая заявила, что блокадники «нанесли большой урон государству». В ответ на это поддерживающие блокаду, прокричали: «Ганьба!»

Сотрудников полиции, присутствующие на митинги даже были вынуждены разнимать потасовку.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, митинг, блокада
 
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