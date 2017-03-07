В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

07.03.2017 20:12

Сегодня в Мариуполе прошел митинг против торговой блокады с оккупированными территориями, сообщает 0629.com.ua.

Сообщается, что митинг прошел на Театральной площади, часть людей подвозили автобусами. Большая часть участников митинга — это работники производственных цехов мариупольских меткомбинатов. Однако, на митинг пришли и мариупольцы, которые поддерживают блокаду.

Также в мероприятии приняли участие нардепы Дмитрий Лубинец и Татьяна Чорновол, которая заявила, что блокадники «нанесли большой урон государству». В ответ на это поддерживающие блокаду, прокричали: «Ганьба!»

Сотрудников полиции, присутствующие на митинги даже были вынуждены разнимать потасовку.