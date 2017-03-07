Главная / Новости / Донецкая область / В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Моторола и Гиви по сценарию Кремля выполняли на Донбассе роль "коллективного Теркина" - волонтер20:39
- В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)20:12
- Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)20:04
- Мариупольский морской порт включили в перечень объектов на приватизацию на 2017 год19:51
- НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России19:45
- Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко19:26
- Министр МВД Аваков считает, что НБУ должен немедленно ввести санкции в отношении Сбербанка России19:17
- Шахта "Комсомолец Донбасса" остановила свою работу, персонал отправили в бесплатные отпуска18:54
- С начала суток в зоне АТО боевики совершили 53 обстрела, ранены и травмированы четверо украинских бойцов18:36
- КПВВ "Новотроицкое" в ближайшее время сменит место дислокации, 9 сел выведут из "серой зоны"18:30
В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
07.03.2017 20:12
Сегодня в Мариуполе прошел митинг против торговой блокады с оккупированными территориями, сообщает 0629.com.ua.
Сообщается, что митинг прошел на Театральной площади, часть людей подвозили автобусами. Большая часть участников митинга — это работники производственных цехов мариупольских меткомбинатов. Однако, на митинг пришли и мариупольцы, которые поддерживают блокаду.
Также в мероприятии приняли участие нардепы Дмитрий Лубинец и Татьяна Чорновол, которая заявила, что блокадники «нанесли большой урон государству». В ответ на это поддерживающие блокаду, прокричали: «Ганьба!»
Сотрудников полиции, присутствующие на митинги даже были вынуждены разнимать потасовку.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, митинг, блокада
Читайте также:
- Фотособытия недели (5 - 11 ноября): Горячие акции на улицах
- Фотособытия недели (17-23 декабря): Морозные страсти и митинги
- В Донбассе требуют справедливого наказания мажора
- Жители Донецкой области отстаивали права собак
- Как мэра заставили подписать обращение к Путину (ВИДЕО)
- Донецкая милиция готова к митингу оппозиции. В том числе и "Беркут" (ФОТО)
- Моторола и Гиви по сценарию Кремля выполняли на Донбассе роль "коллективного Теркина" - волонтер20:39
- В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)20:12
- Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)20:04
- Мариупольский морской порт включили в перечень объектов на приватизацию на 2017 год19:51
- НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России19:45
- Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко19:26
- Министр МВД Аваков считает, что НБУ должен немедленно ввести санкции в отношении Сбербанка России19:17
- Шахта "Комсомолец Донбасса" остановила свою работу, персонал отправили в бесплатные отпуска18:54
- С начала суток в зоне АТО боевики совершили 53 обстрела, ранены и травмированы четверо украинских бойцов18:36
- КПВВ "Новотроицкое" в ближайшее время сменит место дислокации, 9 сел выведут из "серой зоны"18:30
- Моторола и Гиви по сценарию Кремля выполняли на Донбассе роль "коллективного Теркина" - волонтер20:39
- В Мариуполе прошел митинг против блокады Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)20:12
- Кокошники и дешевые ткани - в сети посмеялись над показом мод в оккупированном Донецке (ФОТО)20:04
- Мариупольский морской порт включили в перечень объектов на приватизацию на 2017 год19:51
- НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России19:45
- Украина не будет освобождать Донецк силовыми методами - советник Порошенко19:26
- Министр МВД Аваков считает, что НБУ должен немедленно ввести санкции в отношении Сбербанка России19:17
- Шахта "Комсомолец Донбасса" остановила свою работу, персонал отправили в бесплатные отпуска18:54
- Посольство США и представительство ЕС приветствуют арест Насирова18:47
- С начала суток в зоне АТО боевики совершили 53 обстрела, ранены и травмированы четверо украинских бойцов18:36
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер