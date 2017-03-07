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За блокаду Донбасса заплатит каждый украинец - Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада Донбасса негативно скажется на экономике Украины и за нее заплатит каждый украинец.
Об этом он сказал на пресс-конференции, новость передает «Пресса Украины».
«Только Украина начинает поднимать голову, вставать экономически с колен, кто-то должен дать сверху, чтобы нам было очень-очень трудно. Поэтому эта блокада повлияет значительно негативно на экономику», - сказал премьер.
Гройсман заявил, что то, что власть забирала с оккупированных территорий Донбасса украинский уголь и использовала его для своих целей, а именно в металлургии и энергетике, было в интересах Украины.
«Мы с этого получали налоги в украинский бюджет, из этого бюджета финансировали все потребности, которые были необходимы. Поэтому блокада, очевидно, что за нее заплатит каждый украинец своими соответствующими потерями», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что один из лидеров блокады оккупированного Донбасса и народный депутат Семен Семенченко сообщил, что канал Порошенко и другие подконтрольные СМИ начали использовать пропаганду против блокадников.
Напоминаем, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокада ОРДЛО является абсолютно невыгодной для Украины, так как заставляет предприятия покупать уголь в страны-агрессора вместо использования собственных запасов.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, блокада, Владимир Гройсман
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