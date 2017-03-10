Кремль резко сокращает "гуманитарку" для "ЛДНР" - "власти республик" озадачены

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Россия решила существенно урезать "паек" и объявила, что сокращает количество "гуманитарной помощи". Теперь "гумконвои" из России будут приезжать реже. Властям ОРДЛО придется самим думать, как и чем кормить народ, пишет dialog.ua.
С апреля текущего года Россия уже не будет в таких количествах поставлять в оккупированный Донбасс так называемые гумконвои, и вместо 2 раз в месяц белые грузовики будут приезжать только один раз.
Такое заявление сделал статс-секретарь, замглавы МЧС РФ Владимир Артамонов.
"После марта мы меняем все, теперь будет заезжать только один конвой в месяц, а не два, как это было раньше", - заявил Артамонов. На вопрос с чем это связано, он ответил, что РФ уже достаточно удовлетворила заявок оккупантов, более понятны стали потребности оккупированных территорий.
Артамонов сообщил, что очередной гумконвой, благодаря которым боевики создавали благополучную "картинку" жизни на оккупированных территориях, в Донбасс заедет 27 апреля.
Напомним, что 61-я колонна последний раз со стороны РФ в "ЛНР/ДНР" приезжала 28 февраля. Каждый раз после отъезда грузовиков в Донбассе резко обострялась ситуация.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Россия, Донбасс, сокращение, гуманитарная помощь, ДНР, ЛНР
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