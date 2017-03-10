На КПВВ "Гнутово" установили модуль для оказания медицинской помощи (ФОТО)

10.03.2017 19:56

Спасатели получили от Красного Креста новый модуль для оказания первой медицинской помощи, который установили на контрольном пункте въезда - выезда "Гнутово". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.



Церемония передачи модуля оказания первой медицинской помощи состоялась в пятницу.



Отмечается, что данный модуль будет установлен на контрольном пункте въезда - выезда "Гнутово" для оказания необходимой помощи всем, кто в ней нуждается. Ведь иногда процедура пересечения линии разграничения может занять не один час. "Особенно тяжело стоять в очередях пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам. Теперь благодаря установлению современного модулю качество оказания медицинской помощи значительно улучшится", - отмечается в сообщении.



Представители Главного управления Красного Креста выразили искреннюю благодарность членам Общества Красного Креста за постоянную материально-техническую поддержку и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.