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На КПВВ "Гнутово" установили модуль для оказания медицинской помощи (ФОТО)
Спасатели получили от Красного Креста новый модуль для оказания первой медицинской помощи, который установили на контрольном пункте въезда - выезда "Гнутово". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Церемония передачи модуля оказания первой медицинской помощи состоялась в пятницу.
Отмечается, что данный модуль будет установлен на контрольном пункте въезда - выезда "Гнутово" для оказания необходимой помощи всем, кто в ней нуждается. Ведь иногда процедура пересечения линии разграничения может занять не один час. "Особенно тяжело стоять в очередях пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам. Теперь благодаря установлению современного модулю качество оказания медицинской помощи значительно улучшится", - отмечается в сообщении.
Представители Главного управления Красного Креста выразили искреннюю благодарность членам Общества Красного Креста за постоянную материально-техническую поддержку и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Красный Крест, модуль, Гнутово, КПВВ
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