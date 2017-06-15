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Архив - Донецкая область

В «ДНР» прибыли 18 автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста

15.06.2017 14:30
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В «ДНР» прибыли 18 автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста

Вчера через  КПВВ «Новотроицкое» в направлении Донецка последовали 18 автомобилей от Международного комитета Красного Креста с гуманитарной помощью, сообщает Informator.media.
По данным Госпогранслужбы, автомобили перевозили  121 тонну строительных материалов, 200 тонн  продуктовых наборов и 13 тонн средств гигиены.



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, ДНР
 
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