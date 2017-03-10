В Нормандском формате может появиться еще одна сторона переговоров

10.03.2017 08:13

Глава внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германии Зигмар Габриэль и его российский коллега Сергей Лавров полагают, что для урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областях можно привлечь США как участника Нормандского формата. Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на "Радио Свобода".

Лавров утверждает, что Москва активно поддерживает данную инициативу, а Габриэль считает, что США смогут оказать свое авторитетное влияние для соблюдения Минских соглашений. Однако, Лавров и Габриэль предлагают не расширить Нормандский формат, а пригласить Вашингтон для параллельного участия в переговорах, которые ведут Украина, Россия, Франция и Германия. Также оба дипломата подчеркнули, что нужно усилить следственно-мониторинговую миссию ОБСЕ в зоне антитеррористической операции.



Кроме того, подчеркивается, что во время каденции Обамы США параллельно играли роль в урегулировании конфликтной ситуации на Донбассе, тогда как администрация Трампа пока держится в стороне от данного процесса.





