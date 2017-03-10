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Волонтеры InformNapalm представили еще одно доказательство наличия российского вооружения на Донбассе (ФОТО)
10.03.2017 09:34
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm рассказали об использовании боевиками на Донбассе российской переносной станции наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".
Об этом сообщается на сайте сообщества со ссылкой на данные, полученные со взломанного хакерами компьютера начальника разведки так называемого 2-го АК оккупационного корпуса Вооруженных сил РФ на территории Луганской области.
Отмечается, что станции состоят на вооружении МО РФ и в Украину не поставлялись. На компьютере была обнаружена докладная записка на начальника разведки 12-ого командования резерва ВС РФ с просьбой доукомплектовать боевиков разведкомплексами.
Фото: https://informnapalm.org
Теги: Россия, Донбасс, война, разведка, вооружение
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