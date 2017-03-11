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Архив - Донецкая область

В Краматорске полиция накрыла наркопритон

11.03.2017 17:48
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В Краматорске полиция накрыла наркопритон

В ходе проведенных обысковых мероприятий изъяты шприцы с готовым веществом и прекурсором, посуда, а также свертки с коноплей. По данному факту начато досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

На момент визита сотрудников управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области в частном доме, кроме хозяина, находилось и двое его друзей. Компания как раз приготовила и употребила наркотическое средство, однако «следы» убрать не успела.

Выяснилось, что хозяин квартиры употребляет метамфетамин около 5 лет. Чтобы сэкономить на его приобретении, договорился с товарищами совместно приобретать сырье, а по месту жительства готовить. В качестве «повара» выступал сам инициатор притона.

Стоит отметить, что в дом были вхожими около 5 человек из числа хорошо знакомых товарищей, а готовился наркотик в среднем раз в 3-4 дня.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст.317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Все изъятое направлено на экспертизу.

 



Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Краматорск, наркотики, прибор, Полиция Донбасса
 
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