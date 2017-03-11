В зоне АТО за день зафиксировано 39 вражеских обстрелов

11.03.2017 18:58

В зоне проведения АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 зафиксировано 39 обстрелов со стороны боевиков, передает пресс-центр штаба операции.

Согласно сообщения, на донецком направлении с 82 и 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Авдеевку и шахту "Бутовку". Кроме того по Авдеевке бил танк, а из 82-мм минометов враг пытался попасть по позициям рядом с Луганским.

"На мариупольском направлении из 122-мм артиллерийских установок велся обстрел позиций вблизи Николаевки. Танк, 120-мм минометы и БМП вели огонь по позициям неподалеку от Марьинки, а из минометов разных калибров – рядом со Славным. Враг из гранатометов и стрелкового оружия обстрелял укрепления в районе Гнутово, Павлополя, Широкино, Водяного", - говорится в сообщении.

Также на луганском направлении из минометов противник бил по силам антитеррористической операции рядом с Богуславским, Новоалександровкой, Катериновкой, Попасной и Крымским.

О том, есть ли жертвы в рядах ВСУ, в штабе не сообщают.