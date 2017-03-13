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Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж
Известный украинский блогер и экономист Тарас Загородний в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал так называемую «национализацию» предприятий на Донбассе. По словам эксперта, то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж. Блокада в данном случае, только повод.
«Я не считаю, что что-то изменится со сменой собственников. Я различал бы активы, которые сейчас вроде бы как «национализированы». Алчевский металлургический комбинат принадлежит российской компании. Она находится под протекторатом России с самого начала. Другие активы находятся под контролем группы «Метинвест». Это Харцызский завод, Краснодонуголь, Ровенькиантрацит и другие. Они находятся в концессии, то есть – в государственной собственности. Всю экспортно-импортную деятельность они могут осуществлять только при наличии украинских сертификатов и украинских таможенных накладных. Это же касается и экспорта в Россию, которая требует от них украинские документы. Выручка засчитывается в Украине, идет на украинский межбанк, работает в едином комплексе с украинскими предприятиями», – рассказал Тарас Загородний.
По его словам, отчасти можно понять сторонников так называемой блокады, ведь государство не рассказывает, что есть четкая стратегия, согласно которой Украина требует присутствия на оккупированной территории миротворцев, зоны размежевания, как это сделано в Приднестровье – вопросов было бы меньше. Все предприятия, которые находятся на территории Приднестровья, зарегистрированы в Молдове и работают через Молдову, но там давно не стреляют.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, блокада, национализация
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