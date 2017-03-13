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Архив - Донецкая область

Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича

13.03.2017 10:15
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Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича

На данный момент озвучены четыре версии кончины экс-«спикера» сепаратистской группировки «ДНР» 

Об этом сообщает Politeka.

В террористической организации «ДНР» сообщили  две версии кончины одного из наиболее известных идеологов «русского мира» Владимира Маковича. Изначально сообщалось, что причиной смерти экс-«спикера» «ДНР» являлся сердечный приступ. Позднее сепаратисты сообщили, что Макович умер от опухоли головного мозга.

Однако пользователи социальных сетей выдвинули свою версию кончины сепаратиста. Осведомленные источники сообщают о сильной алкогольной зависимости Маковича.

Известный донецкий журналист и блогер Денис Казанский в Facebook пишет, что готов поверить в алкогольную версию смерти Маковича после того, как его отстранили от всех руководящих должностей. Однако не исключает Казанский и устранения нежелательного свидетеля преступлений «русского мира».

«Хотя, возможно, он был нежелательным свидетелем каких-то тайных процессов весной 2014 года. Так что «кофе Болотова» тоже нельзя исключать», — написал журналист.

Как известно, в 2014 году Макович впервые зачитал так называемую «декларацию о суверенитете» самопровозглашенной «ДНР». Кроме того, он возглавлял «верховный совет ДНР», но в мае у него начались проблемы с другими боевиками, в результате чего он был арестован.


 



Теги: политика, Донбасс, ДНР, идеология
 
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