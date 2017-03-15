Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина

15.03.2017 08:37

Суд удовлетворил жалобу общественника и возобновил уголовное дело в отношении главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, пишет 0629.

В Жовтневом суде прошло судебное слушание. Дело рассматривал судья Томилин, а сторону прокуратуры представлял Лисовой. Представитель общественной организации «Молот» Виктор Мартовский обратился в суд с жалобой о возобновлении уголовного производства против главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина по превышению служебных полномочий. Поддержать общественника пришли другие активисты и свидетели потасовки в Приморском суде.

Виктор Мартовский подал жалобу против того, что суд намерен закрыть уголовное дело против Аброськина. Активист считает, что именно генерал ответственен «за избиение людей в Приморском суде» в июне прошлого года.

Также он высказал свое мнение по поводу инцидента, в ходе которого погиб сотрудник СБУ Виктор Мандзик. Подозреваемых в убийстве правоохранителя Виктор Мартовский называет ДРГ «Правого сектора», которые проверяли документы в фурах, которые ехали на оккупированную территорию. «Они организовали блокаду, как сейчас, только свою, в уменьшенном варианте», - говорит Виктор Мартовский.

«Они подошли к водителям, попросили документы. Те ответили им, что документы на товар в сопроводительной машине. Через некоторое время приехала «девятка», за рулем которой находился прокурор города Волноваха и с ним работник СБУ Мандзик. Какое отношение они имеют к фурам - непонятно», - говорит Виктор Мартовский. По его словам лидер ДРГ «Правого сектора» Гордеев, позывной «Адвокат», спросил у приехавших «Привезли ли они документы?» на что Виктор Мандзик полез в салон авто чтобы взять автомат. «Гордеев это увидел, подскочил и пытался удержать его дверкой», - говорит активист.

В результате этой потасовки и произошел роковой и случайный выстрел. По утверждению Виктора Мартовского добровольцы не ставили сотрудника СБУ на колени и не стреляли ему в голову. «Показание прокурора каждый раз опровергала баллистическая экспертиза, а слова Гордеева подтверждала», - говорит Мартовский.

Возвращаясь к скандальным событиям в Приморском суде летом прошлого года Мартовский уверен, что если бы Гордеев и его группа были выпущены на свободу, они смогли бы вскрыть многие тайны о перевозках контрафактного товара на оккупированную террористами территорию. «А в фурах была тара под водку «Абсолют», которая изготавливалась», - говорит Виктор Мартовский.

Активист обвиняет судей в непрофессионализме. Возмущенные подсудимые взломали стенку клетки и вышли в зал суда, чтобы дождаться решения судей. «Тут появился Аброськин со своими абреками, которые стали бить людей, загонять их в клетку. Появился повод сказать, что они совершили попытку побега», - рассказывает Мартовский. На этом основании обвиняемым из группы Гордеева снова продлили меру наказания - содержание под стражей.

Вчера суд удовлетворил жалобу Виктора Мартовского и возобновил уголовное производство против Вячеслава Аброськина, который отдал приказ «стрелять на поражение» во время конфликта в Приморском суде, потасовки активистов и правоохранителей. Возобновлено уголовное дело по ст. 365 УК Украины «Превышение власти или служебных полномочий».

«Даже прокурор согласился с этим решением», - сказал Виктор Мартовский.