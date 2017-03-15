- Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина 08:37
- На блокпосту в Славянске произошел конфликт при участии нардепа Парасюка, - Аброськин08:20
- Донецькі бойовики захопили готелі Ахметова07:59
- Из-за ситуации в Авдеевке 11 городов и сел вокруг сидят без света20:45
- Почему штурм блокадников будет продолжаться20:15
- У Джигурды забрали паспорт «ДНР»20:05
- Порошенко: Торговых отношений между Украиной и «конфискованными ЛДНР» предприятиями не может быть18:15
- Бойовики ОРДЛО намагаються приховати злочини проти мирного населення - ГУР16:45
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича15:45
- Блокадников Донбасса задерживают на блокпостах 15:35
Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина
Суд удовлетворил жалобу общественника и возобновил уголовное дело в отношении главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, пишет 0629.
В Жовтневом суде прошло судебное слушание. Дело рассматривал судья Томилин, а сторону прокуратуры представлял Лисовой. Представитель общественной организации «Молот» Виктор Мартовский обратился в суд с жалобой о возобновлении уголовного производства против главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина по превышению служебных полномочий. Поддержать общественника пришли другие активисты и свидетели потасовки в Приморском суде.
Виктор Мартовский подал жалобу против того, что суд намерен закрыть уголовное дело против Аброськина. Активист считает, что именно генерал ответственен «за избиение людей в Приморском суде» в июне прошлого года.
Также он высказал свое мнение по поводу инцидента, в ходе которого погиб сотрудник СБУ Виктор Мандзик. Подозреваемых в убийстве правоохранителя Виктор Мартовский называет ДРГ «Правого сектора», которые проверяли документы в фурах, которые ехали на оккупированную территорию. «Они организовали блокаду, как сейчас, только свою, в уменьшенном варианте», - говорит Виктор Мартовский.
«Они подошли к водителям, попросили документы. Те ответили им, что документы на товар в сопроводительной машине. Через некоторое время приехала «девятка», за рулем которой находился прокурор города Волноваха и с ним работник СБУ Мандзик. Какое отношение они имеют к фурам - непонятно», - говорит Виктор Мартовский. По его словам лидер ДРГ «Правого сектора» Гордеев, позывной «Адвокат», спросил у приехавших «Привезли ли они документы?» на что Виктор Мандзик полез в салон авто чтобы взять автомат. «Гордеев это увидел, подскочил и пытался удержать его дверкой», - говорит активист.
В результате этой потасовки и произошел роковой и случайный выстрел. По утверждению Виктора Мартовского добровольцы не ставили сотрудника СБУ на колени и не стреляли ему в голову. «Показание прокурора каждый раз опровергала баллистическая экспертиза, а слова Гордеева подтверждала», - говорит Мартовский.
Возвращаясь к скандальным событиям в Приморском суде летом прошлого года Мартовский уверен, что если бы Гордеев и его группа были выпущены на свободу, они смогли бы вскрыть многие тайны о перевозках контрафактного товара на оккупированную террористами территорию. «А в фурах была тара под водку «Абсолют», которая изготавливалась», - говорит Виктор Мартовский.
Активист обвиняет судей в непрофессионализме. Возмущенные подсудимые взломали стенку клетки и вышли в зал суда, чтобы дождаться решения судей. «Тут появился Аброськин со своими абреками, которые стали бить людей, загонять их в клетку. Появился повод сказать, что они совершили попытку побега», - рассказывает Мартовский. На этом основании обвиняемым из группы Гордеева снова продлили меру наказания - содержание под стражей.
Вчера суд удовлетворил жалобу Виктора Мартовского и возобновил уголовное производство против Вячеслава Аброськина, который отдал приказ «стрелять на поражение» во время конфликта в Приморском суде, потасовки активистов и правоохранителей. Возобновлено уголовное дело по ст. 365 УК Украины «Превышение власти или служебных полномочий».
«Даже прокурор согласился с этим решением», - сказал Виктор Мартовский.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, Аброськин
- Мариупольскую "черную вдову" изолировали на 12 лет
- В Мариуполе осудили "бизнесвумен". Есть прецедент!
- Убийцам посетителя ночного клуба грозит пожизненное заключение
- Директора судят за подлог и зарплату в конвертах
- За криминальный "стриптиз" члены банды ответят за решёткой
- В Донецкой области главному бухгалтеру за растрату дали cемь лет
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина 08:37
- На блокпосту в Славянске произошел конфликт при участии нардепа Парасюка, - Аброськин08:20
- Донецькі бойовики захопили готелі Ахметова07:59
- Из-за ситуации в Авдеевке 11 городов и сел вокруг сидят без света20:45
- Почему штурм блокадников будет продолжаться20:15
- У Джигурды забрали паспорт «ДНР»20:05
- Порошенко: Торговых отношений между Украиной и «конфискованными ЛДНР» предприятиями не может быть18:15
- Бойовики ОРДЛО намагаються приховати злочини проти мирного населення - ГУР16:45
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича15:45
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина 08:37
- На блокпосту в Славянске произошел конфликт при участии нардепа Парасюка, - Аброськин08:20
- Донецькі бойовики захопили готелі Ахметова07:59
- Арестован сын Деканоидзе за хранение наркотиков07:28
- Порошенко поздравил воинов-добровольцев с профессиональным праздником22:48
- Назад к «советам»: Кремль создает список невыездных22:25
- СМИ узнали имя преемника Чуркина22:02
- Кривбасс - Донбасс в эфире XSPORT21:47
- На этой неделе Рада решит дальнейшую судьбу Савченко – БПП21:30
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения»
- Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО