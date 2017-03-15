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Архив - Донецкая область

На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов

15.03.2017 10:10
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На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов

Ситуация в районе проведения АТО усложняется, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины увеличивается. Российскими террористическими войсками все больше используется оружие, которое согласно Минским договоренностям должно было быть отведено от линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего зафиксировано 106 обстрелов, из них 44 с использованием минометов, дважды танков и 1 раз артиллерии калибром 122 мм.

Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, где под минометным огнем врага оказались позиции в районе Водяного, Павлополя и Гнутово. В Марьинке вел огонь танк, в Водяном, Широкино и Березовом - БМП. Активизировались снайперы неподалеку Гнутово, Новомихайловки и Широкино.

На Донецком направлении горячее всего было в районе Авдеевки, где российские наемники интенсивно вели огонь по нашим укреплениям из пулеметов, гранатометов различных систем, минометов, а потом еще и из танка. По позициям рядом с Зайцево, Опытным, шахтой Бутовка, Луганским, Троицким и Каменкой враг бил из гранатометов и минометов, а у Луганского - из артиллерии калибром 122 мм.

На Луганщине по опорным пунктам у Крымского били минометы калибром 120 мм, гранатометы и пулеметы. На позициях под Новоалександровкой, Желтым и Новозвановкой действовали вражеские снайперы.

Источник 0629.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, ДНР, ЛНР, АТО, обстрелы
 
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