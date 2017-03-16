За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка

16.03.2017 16:56

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения и травмы.

На Луганском направлении боевые действия шли в Попаснянском и Новоайдарском районах. Горячими точками остаются Троицкое, окрестности Попасной и Крымское. И днем, и ночью на этих рубежах враг применял минометы, выпустив в течение суток более 140 мин. После захода солнца боевики провели эпизодические артиллерийские обстрелы, выпустив по 8 снарядов по Новозвановке и Крымскому. В Станично-Луганском районе вчера было спокойно.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе 15 - из тяжелого вооружения. Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении противник открывал огонь в сторону наших позиций по всей линии фронта. Районами наибольшей боевой активности бандформирований остается Авдеевка с окрестностями. Огонь из тяжелого вооружения, в частности танков и минометов, боевики открывали в городе и прилегающих территориях с перерывами от восхода солнца до 22 часов. Еще засветло со стороны Ясиноватой в сторону местных украинских позиций огонь открывал вражеский снайпер.

Вчера поздно вечером из пушек 152-го калибра боевики обстреляли наш тыловой район - село Клещевка, выпустив около 80 снарядов. Установлено, что артиллерийские системы противник разместил на северо-западных окраинах оккупированной Горловки. Оттуда же примерно в то же время бандформирования выпустили 5 артиллерийских снарядов по нашим позициям в Новобахмутовке.

На Светлодарской дуге, Горловском периметре и в районе Донецкого аэропорта противник широко применял легкое вооружение, и периодически - минометы, выпуская за раз по несколько мин в сторону наших защитников.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 34 вражеских обстрела, в том числе 16 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении в Марьинском районе вчера за сутки было зафиксировано 5 случаев нарушения перемирия. Так, дважды бандформирования открывали огонь из стрелкового оружия в Марьинке, трижды режим тишины силы оккупанта нарушили в Красногоровке, выпустив по несколько мин в сторону наших военных.

Далее на юг было абсолютно спокойно в течение суток, за исключением кратковременного обстрела из вооружения на БМП в районе Старогнатовки и выпущенных боевиками двух мин западнее Докучаевска.